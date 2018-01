Expirer suffit à propager la grippe

Jusqu'ici, on pensait que les principaux modes de contamination du virus de la grippe (influenza) étaient les éternuements, la toux et les mains sales. Mais il s'avère que pour propager la grippe, il suffit simplement d'expirer. Si on ne souhaite pas attraper la grippe, il vaut donc mieux se faire vacciner.