Êtes-vous plus âgé que votre âge biologique? Faites le test

Quelque 60% des travailleurs belges sont plus vieux que leur âge biologique, principalement en raison de leur mode de vie, selon cette "Enquête nationale de santé". Ils souffrent de surpoids (48%), sont inactifs (30%) et ne s'alimentent pas de façon suffisamment saine (23%). S'ajoutent les facteurs stress et manque de sommeil liés au monde du travail.