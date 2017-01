Et si vous décidiez de vous aimer ?

S'estimer pour être plus heureux, plus performant. Dans la vie privée ou dans le travail, la recherche d'une belle estime de soi est devenue un leitmotiv et la clé du succès. Pas facile dans une société individualiste qui ne cesse de l'entamer, tant le culte de la performance et de l'excellence y est débridé.