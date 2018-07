En salle d'opération, les chirurgiens se comportent comme des chimpanzés

Le primatologue et éthologue néerlandais Frans de Waal a réalisé une étude sur les relations entre les personnes travaillant dans les salles d'opération de trois hôpitaux universitaires américains. Il en ressort que plus il y a d'hommes en présence dans la pièce, moins la collaboration est bonne. Le nombre de conflits est ainsi fortement lié à la proportion d'hommes et de femmes dans l'équipe médicale. Ces conclusions sont importantes pour la santé et la sécurité des patients.

