En cas de noyade en mer: ne faites pas confiance à vos réflexes

Le RNLI (Royal National Lifeboat Institution) s'occupant des sauvetages en mer au Royaume-Uni vient de lancer une campagne sur les gestes à adopter en cas de noyade. Les personnes qui tombent à l'eau de manière in fortuite ont tendance à se débattre et à essayer de nager, réflexe qui peut s'avérer mortelle.

