Plus de 500 habitants de la ville de Mbandaka, dans la province de l'Equateur (nord-ouest), ont été vaccinés, a indiqué dimanche soir le ministère congolais de la Santé. En outre, 612 personnes ont reçu le vaccin dans les régions plus reculées de Bikoro et Iboko.

L'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) collabore depuis quelques semaines à Bikoro avec le ministère congolais de la Santé et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).