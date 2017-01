Douze effets d'un mois sans alcool

Il est devenu impossible de passer à côté de la Tournée Minérale. Plus de 60 000 personnes se sont déjà engagées à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de février 2017. Le but de l'opération est de faire réfléchir les Belges à leur consommation d'alcool. "Même si vous buvez peu, l'alcool touche pratiquement tous les organes et on lie environ 200 affections différentes à l'alcool", expliquent les initiateurs du projet.

