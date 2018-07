Dix habitudes positives qui pourraient changer votre vie

1. Faites confiance en votre karma

Quand vous faites quelque chose de bien, soyez authentique et faites-le sincèrement, et non pas dans l'espoir d'être payé en retour.

2. Faites du bénévolat

Time conseille le bénévolat. Pour le magazine, discuter une heure avec une personne en détresse peut changer le cours d'une vie.

3. Acceptez vos émotions (sans blesser les autres)

L'humain est fait pour ressentir le spectre entier des émotions ; la peur, le chagrin, l'angoisse, la jalousie, la passion, l'amour... "C'est ce qui nous rend plus humble, humain, plus tolérant et patient", écrit Time.

4. Comptez vos bénédictions... Tous les jours.

Il est important de ne jamais rien considérer comme acquis. Il y a toujours quelqu'un de plus mal loti que soi. Aussi Time conseille-t-il de ne pas s'apitoyer sur soi-même et de lutter.

5. Chérissez tous les moments avec ceux que vous aimez comme si c'était le dernier

L'auteur de l'article souligne l'importance de dire qu'on les aime à ses proches. "Je dis le plus souvent possible à mes parents et à mon petit frère que je les aime. J'ai trop d'amis qui ont perdu des proches sans avoir la chance de les prendre dans leurs bras une dernière fois ou de leur dire qu'ils les aiment: ces blessure prennent beaucoup de temps à cicatriser", raconte-t-il.

6. Jugez moins, acceptez plus

Si on veut changer de vie, il est important de garder en tête que personne n'est parfait et que chacun a son histoire, son combat dont les autres ignorent tout. Le savoir permet de tempérer son humeur et de se montrer plus conciliant.

7. Méditez

Pour se soigner au niveau mental, émotionnel et physique, rien de tel que la méditation.

8. Faites des listes

Il peut sembler ridicule de faire des listes, mais elles permettent d'être plus organisé et concentré. Et pour l'auteur de l'article, elles lui ont même permis d'avoir plus de confiance en lui et de surmonter plus facilement ses ruptures.

9. Trouvez un exutoire à vos émotions

Si accepter ses émotions est important, les libérer est tout aussi important (même les émotions positives), car le corps est un médium qui ne peut tout gérer. Trouvez un passe-temps (la musique, l'écriture ou la danse par exemple) pour les utiliser à bon escient.

10. Suivez votre coeur, mais prenez votre tête avec vous

S'il faut suivre son coeur, il est important d'avoir de temps en temps une conversation honnête avec soi-même. Que ce soit en matière d'achats compulsifs (avez-vous vraiment besoin d'une énième paire de chaussures) ou de relations amoureuses. "Demandez-vous deux fois si vous sortez avec cette personne parce que vous l'aimez vraiment ou parce qu'au fond de vous, vous vous sentez seul", écrit Time.