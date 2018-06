Découvrez vos talents grâce à vos jeux d'enfant

À quoi aimiez-vous jouer enfant? C'est une question que Danielle Krekels a posée à des centaines d'ingénieurs dans les années 1980 pour son agence d'étude et de sélection. "Je les faisais parler pendant des heures et j'ai remarqué que beaucoup aimaient jouer aux Lego, aux Meccano ainsi qu'aux trains et aux voitures. Cependant, j'ai constaté une grande différence entre les ingénieurs industriels et les ingénieurs civils: les premiers adoraient presque tous construire et démolir, alors que c'était moins le cas pour les ingénieurs plus 'théoriques'. Au bout d'un moment, l'idée s'est mise à mûrir: se pourrait-il que ce ne soient pas les Lego qui rendent les enfants créatifs, mais qu'ils jouent au Lego parce qu'ils sont créatifs? Cependant, j'ai également commencé à voir d'autres connexions. Par exemple, les personnes qui aimaient jouer au football enfant affectionnent "les jeux d'équipe structurés": travailler ensembl...