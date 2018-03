Découverte d'un 80ème organe

En utilisant une nouvelle manière de visualiser le corps humain, des chercheurs américains ont "découvert" un organe, l'interstitium, dont personne n'avait encore révélé l'existence. Il s'agit d'une couche de tissus corporels qui se trouve sur les poumons, les voies digestives, les voies urinaires ou encore sur une grande partie du système circulatoire.

Grâce à l'évolution des outils de recherches, on a donc pu visualiser l'organe dans son ensemble et voir la complexité de ce qu'on avait toujours pris jusqu'alors comme une simple couche de tissus. Or cette couche ressemble davantage à une dentelle faite de différents compartiments remplis de fluide et qui sont maintenus ensemble par un alliage de collagène (solide) et d'élastine (souple). L'étude suggère également que les compartiments qui composent l'interstitium pourraient changer de forme avec l'âge. Ce qui expliquerait en partie l'apparition des rides, ou encore le raidissement articulaire naturel ou les maladies inflammatoires.

Le rôle de l'interstitium serait de soutenir les organes et d'amortir les chocs. Selon les chercheurs de l'étude, il serait peut-être également la source de la lymphe. Ce liquide incolore qui véhicule nutriments et globules blancs et joue un rôle majeur dans nos défenses immunitaires.

Pas encore reconnu comme un organe

Pour définir un organe, il faut que le tissu ait une structure unitaire ou une fonction unitaire", a indiqué le Dr Neil D. Theise, co-auteur de l'étude, cité par CNN. Pour certains, l'interstitium rentre dans cette catégorie, alors que pour d'autres il s'agirait plutôt d'un nouveau composant, comme, par exemple, les vaisseaux sanguins que l'on retrouve dans chaque organe, mais qui ne sont pas un organe en soi.

Quoi qu'il en soit , s'il est reconnu officiellement comme tel, il s'agirait de l'un des organes les plus étendus de notre corps. Il est en effet presque omniprésent et occuperait, selon certaines estimations, près de 20% de la masse du corps humain.

Pouvoir analyser ce fameux liquide interstitiel pourrait aussi ouvrir la voie vers de fabuleuses découvertes en médecine et affiner d'autant certains diagnostics selon Neil Theise, interviewé par The Independent. Le système de circulation à l'intérieur de l'organe permettrait de comprendre comment certains cancers se propagent, et pourquoi certains le font plus vite que d'autres, ou encore les bienfaits de l'acupuncture.