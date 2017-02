Courir pour être plus créatif ?

Peter Ampe, un des créatifs publicitaires les plus primés de Belgique, affirme que ses idées bouillonnent après qu'il ait couru. De préférence, après une course de 45 minutes à une vitesse de 10km/h, seul et sans musique. Il n'est pas le seul coureur à appliquer cette technique. Beaucoup de joggeurs affirment que le sport leur vide la tête et qu'après une course, ils trouvent plus facilement une solution aux problèmes en suspens.

