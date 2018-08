Comment trouver le sport le mieux adapté à son enfant ?

La rentrée scolaire est souvent le moment pour les enfants qui rentrent à l'école primaire de choisir une activité sportive. La décision est parfois dictée par les choix des petits copains ou par les préférences des parents mais sans vraiment prendre en compte les désirs et les capacités réelles de l'enfant.

Un test d'orientation sera mis à la rentrée à disposition des communes et écoles flamandes afin de guider les écoliers vers le sport qui leur est le plus adapté. Le "Sportkompas" permet de déterminer si le foot, le tennis ou le judo est le meilleur choix, rapporte De Morgen. A partir de 2019, le test sera disponible à toute personne qui s'y inscrit. Le ministre flamand du sport Philippe Muyters (N-VA) a débloqué 500.000 euros dans ce cadre.

Le test a été développé par l'UGent et doit veiller à ce que deux questions cruciales qui sont souvent éludées soient posées : "Qu'est-ce qui plait à l'enfant" et "En quoi est-il doué ?", explique le professeur Matthieu Lenoir de l'unité d'enseignement et de recherches des sciences du sport qui a mis sur pied la méthode. Cela permet aux parents de ne pas passer à côté de l'activité la plus adaptée. Via ce test qui comporte plusieurs volets (voir encadré ci-dessous), un enfant qui s'était mis au football sans grande conviction va peut-être, par exemple, être redirigé vers le tennis de table.

Même si les enfants débutent bien souvent une activité en première année primaire, le test est destiné aux élèves à partir de la 3ème et 4ème primaire. "Un choix pragmatique", déclare le professeur Lenoir, car les plus jeunes enfants ne sont pas encore aptes à répondre de manière satisfaisante aux questions du test. "En outre, les enfants de 8 à 10 ans ont surtout besoin de se dépenser, le sport précis qui leur convient n'a pas encore beaucoup d'importance."

Ce n'est qu'à partir d'un certain âge, que le choix devient vraiment important pour continuer à pratiquer un sport sur le long terme, avec les bénéfices sur la santé que l'on connaît à l'âge adulte. 16 ans étant l'âge idéal.

Le sociologue du sport Jeroen Scheerder (KU Leuven) trouve que cet outil est une "plus-value absolue". "Car à 16 ans, on place le jeune devant le fait accompli", selon lui, la meilleure orientation en sport doit avoir lieu avant la deuxième année du secondaire.

Les initiateurs du test insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un test pour repérer des talents. Le sport doit rester une activité agréable sans à tout prix viser la performance.