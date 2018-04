Comment tromper sa faim ?

Satiété et sensation de satiété seraient différents : voilà l'une des principales conclusions de la thèse de doctorat que Guido Camps a récemment défendue à l'université de Wageningen. " Dans le cadre de mes recherches, je me suis focalisé sur ce qui se produit avec les aliments après leur ingestion. Combien de temps restent-ils dans l'estomac ? Certains sont-ils évacués plus rapidement que d'autres ? Et surtout, notre estomac est-il vraiment plein lorsque nous avons l'impression d'avoir assez mangé ? "

...