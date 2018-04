Comment se protéger du cancer de la prostate ?

Il y a très peu de cas de cancer de la prostate au Japon et beaucoup aux États-Unis, affirme la docteure à la radio RFI. "Pourtant, chez les Japonais ayant immigré aux États-Unis, après une génération, on observe autant de cancers de la prostate que chez les Américains de race blanche". Ce serait donc la preuve que le mode de vie et l'alimentation jouent un rôle important dans le développement de ce type de cancer.

...