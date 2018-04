Comment devenir optimiste en trois semaines

OK, hâtons un peu ce bonheur. Un : pensez tous les soirs à trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Deux : remerciez tous les matins quelqu'un qui a fait quelque chose de positif pour vous, par e-mail, téléphone ou appli. Trois : décrivez tous les soirs un événement auquel vous accordez beaucoup de valeur. Quatre : bougez un quart d'heure par jour. Cinq : méditez. Voilà, si vous persévérez trois semaines, vous deviendrez optimiste. C'est du moins ce que prétend l'Américain Shawn Achor, expert en bonheur chez Oprah Winfrey. Autrefois, il donnait des leçons de psychologie positive à l'Université de Harvard, à présent il fait le tour du monde avec ses théories sur le bonheur et l'optimisme. Dans le quotidien britannique The Daily Mail, il qualifie l'optimisme de choix à la portée de chacun: "Nous pouvons ...