Comment calmer les angoisses de nos enfants?

À six ans, Melissa (qui en a 15 aujourd'hui) a vomi devant tout le monde lors d'une fête d'anniversaire. Elle s'est sentie très humiliée. De peur de recommencer, elle n'a plus osé se rendre aux fêtes. Comme elle refusait toutes les invitations, même les shoppings et les cinémas, elle a perdu plein d'amis. En vacances, sa famille ne planifiait plus de longues promenades, parce que Melissa craignait de ne pas trouver de toilettes si jamais elle se trouvait mal. Quand elle s'est mise à avoir des attaques de panique et des cauchemars, ses parents étaient prêts à l'aider, mais par peur de les décevoir, Melissa refusait de parler de son problème. Et voir un médecin était hors de question. Elle craignait qu'il se moque d'elle.

