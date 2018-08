Cinq conseils pour travailler le moins possible

1. Tentez de faire des économies

Si vous décidez de travailler moins, et que vous ne voulez pas que votre situation financière en souffre, étudiez où vous pouvez réaliser des économies. Le quotidien De Standaard conseille d'éviter les frais inutiles pour les choses que vous n'utilisez pas et notamment les frais d'assurances.

Vendez les objets dont vous ne vous servez plus sur un site de seconde main. Si vous n'êtes jamais chez vous le week-end, ou que vous partez en voyage longtemps, envisagez de louer temporairement votre logement. Et si vous avez une voiture, étudiez les (nombreuses) possibilités de la partager. Cela vous permettra de gagner de l'argent ou d'au moins rentrer dans vos frais.

2. Générez un revenu passif

Essayez de générer un revenu qui ne vous demande pas de travail quotidien. De Standaard cite l'exemple d'un investissement, d'un site ou d'un blog. Si vous avez une chambre de trop ou une caravane, vous pouvez envisager de les louer. Cherchez quelque chose qui vous demande un minimum de temps et qui vous rapporte de l'argent. Il se pourrait qu'il y ait un coût de lancement, mais qu'il en vaille la peine si le site ou l'investissement rapporte sans que vous deviez faire quoi que ce soit.

3. Cherchez des solutions numériques ou déléguez

S'il y a des choses que vous n'aimez pas faire et pour lesquelles vous manquez de rapidité, n'hésitez pas à chercher une solution en ligne. "Pour les tâches qui ne me donnent pas d'énergie, il me faut un assistant virtuel. Et je le paie bien pour ça. C'est une vraie personne, mais il n'est pas présent au bureau. Il fait les choses qui me coûtent trop de temps et qui me donnent trop peu d'énergie. Il fait en dix minutes ce qui me demanderait deux heures. Comme il fait ce travail pour moi, il me reste du temps et de l'énergie pour coacher les gens, et écrire des livres", témoigne Ellen de Lange-Ros, business coach et auteure.

Et si vous détestez faire le ménage ou que cela vous prend trop d'énergie, envisagez de recourir au système de titres-services. Il se peut qu'engager quelqu'un pour nettoyer ou repasser soit moins coûteux que vous ne le pensez.

4. Concentrez-vous sur vos tâches

Il est important de définir des objectifs clairs et d'éviter les distractions. Pour être plus efficace, mieux vaut se concentrer sur une seule tâche à la fois, et ne pas se laisser distraire par son smartphone, en désactivant les notifications par exemple. Évitez aussi de consulter vos e-mails toutes les cinq minutes et n'hésitez pas à faire une check-list de toutes les tâches à accomplir.

5. Investissez en vous-même

Pour optimaliser votre temps, n'hésitez pas à regarder des tutos YouTube et à lire des livres. Vous y trouverez des astuces auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé et quand on maîtrise certaines opérations, on peut les effectuer de manière plus rapide et efficace. De plus, faire les choses soi-même cela permet de faire des économies. (CB)