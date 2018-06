Cinq conseils pour éviter d'abimer vos yeux

1. Ne pas abuser des écrans

Si regarder des écrans toutes la journée n'endommage pas vos yeux de manière définitive, cela pourrait cependant créer du stress pour le système visuel, selon Christopher Quinn. "Ce stress peut entrainer une fatigue oculaire, des maux de tête, des difficultés de concentration. Un certain nombre de choses qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie en général", a-t-il expliqué à Business Insider.

Pour éviter ces effets secondaires désagréables, vous pouvez regarder au loin (au moins 6 mètres) pendant 20 secondes toutes les 20 minutes.

2. Porter des lunettes de soleil

Qu'il fasse plein soleil ou que le ciel soit couvert, les rayons nocifs du soleil peuvent endommager vos yeux, comme ils peuvent abimer votre peau. L'exposition au soleil peut, avec le temps, entrainer des cataractes et une dégénérescence maculaire, qui sont à l'origine de la perte de vision en vieillissant.

Pour vous protéger de ces effets nocifs, vous devez porter des lunettes qui protègent des rayons UV. "Les lunettes de soleil absorbant les rayons UV atténuent considérablement ce risque", affirme Christopher Quinn. "Normalement, des lunettes de haute qualité filtrent 95% ou plus des rayons nocifs du soleil."

3. Arrêter de fumer

Un des effets nocifs méconnus du tabac est qu'il peut endommager vos yeux, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le tabagisme peut en effet augmenter le risque de cataractes et de dégénérescence maculaire.

4. Manger suffisamment de légumes

La consommation régulière de légumes peut entretenir la santé de vos yeux. "Les antioxydants et les vitamines essentielles peuvent avoir un effet protecteur sur la santé de la rétine -- le tissu sensible à la lumière qui tapisse la paroi arrière de l'oeil", explique Quinn.

Privilégiez les légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou kale. Cependant, manger beaucoup de carottes n'améliorera pas votre vision, même si les légumes orange sont également bénéfiques pour la santé des yeux.

5. Rendre visite à votre ophtalmologue

Un examen des yeux par un médecin spécialiste devrait être fait préventivement tous les ans. En effet, certaines affections de l'oeil (comme les lésions oculaires progressives) peuvent apparaitre sans que vous vous en rendiez compte.

Le glaucome, une maladie courante qui affecte le nerf optique, ne comporte d'ailleurs aucun symptôme aux premiers stades. Les ophtalmologues peuvent également déceler d'autres maladies systémiques comme le diabète et l'hypertension.