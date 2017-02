Cholestérol : la levure de riz rouge peut être dangereuse pour la santé, selon Test-Achats

La polémique concernant la consommation de levure de riz rouge, une moisissure de couleur rouge cultivée sur du riz, en tant que complément alimentaire, n'est toujours pas abolie. Test-Achats continue son combat afin de classer définitivement les produits contenant de la levure de riz rouge dans la case "médicament", compte tenu des dangers démontrés par une récente étude scientifique italienne.

Des effets secondaires suspectés

Utilisé pour lutter contre le cholestérol, le Conseil supérieur de la santé (CSS) accusait déjà, il y a un an, ce produit d'être tellement actif qu'il pouvait provoquer des effets secondaires graves, encore démontrés aujourd'hui par des chercheurs italiens :

- Troubles gastro-intestinaux

- Réactions cutanées

- Atteintes du foie

- Douleurs musculaires

Les effets indésirables sont, selon eux, tout à fait comparables à ceux des statines (les vrais médicaments), car la levure de riz rouge contient des molécules, les monacolines, dont parmi elles, la monacoline K, le principal actif du médicament. Test-Achats, avec le soutien du CSS, demande que la levure de riz rouge soit interdite comme "complément alimentaire" et soit considérée comme un médicament, afin de subir un meilleur contrôle.

"La ministre de la Santé (NDLR: Maggie De Block) persiste à la considérer comme un simple complément alimentaire, mais la levure de riz rouge peut comporter des effets secondaires. Elle devrait être commercialisée comme un médicament et donc subir un meilleur contrôle " regrette toujours l'association de protection et de défense des consommateurs dans un communiqué.

Selon nos confrères de la RTBF, le cabinet de la ministre a réagi en affirmant le contraire : "La ministre a suivi l'avis de la Commission mixte de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et a approuvé la ligne conductrice concernant les produits contenant de la levure de riz rouge (entre autres en ce qui concerne le taux de monacoline K) ". Il déclare notamment que "au vu des éléments scientifiques actuellement disponibles sur l'activité de la levure de riz rouge et du profil toxicologique attendu pour la Monacoline K en fonction des doses, il est recommandé de considérer les préparations à base de levure de riz rouge apportant plus de 10 mg de Monacoline K par jour comme des médicaments sur base de leur activité ". Test-Achats souligne qu'à partir de seulement 3mg, des effets secondaires déjà sérieux existent.

Présentés dans le commerce comme des produits à la composition naturelle, ils ne font souvent pas affichage des contre-indications et des effets secondaires. "Si le patient a donc réellement besoin d'un traitement contre l'hypercholestérolémie, il doit se diriger vers un médicament avec une efficacité clinique démontrée, telles la pravastatine ou la simvastatine ", prévient l'association dans son communiqué.