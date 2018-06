Ces transgenres qui regrettent leur opération

L'UZ gent va s'occuper d'une personne transgenre qui regrette son opération. Elle est née homme, mais suite à un long processus s'est transformée en femme. Elle a subi de nombreuses opérations dans d'autres institutions pour parvenir à son but. Sauf qu'aujourd'hui elle regrette son choix et souhaite redevenir un homme. Elle a déjà repris une apparence masculine et a commencé à prendre de la testostérone. "C'est très exceptionnel", déclare le professeur Guy T'Sjoen, responsable du Centre de Sexologie et de Genre (UZ Gent) au quotidien. T'Sjoen n'a vu que deux cas similaires lors de ses vingt ans de carrière.

