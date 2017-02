Ces sensations intraduisibles

Tim Lomas de l'University of East London s'est mis en tête de récolter, à travers le monde, les nombreuses saveurs que peuvent prendre un sentiment et les différents termes qui le décrivent. Il existe en effet des mots qui sont pratiquement intraduisibles, car il évoque une émotion si particulière et si spécifique qu'on ne peut que l'évoquer, l'expliquer, mais pas le nommé.

Lire aussi : Huit astuces étranges pour être heureux

Lomas pense que se familiariser avec ces mots pourrait changer notre façon d'être en mettant un nom sur des sensations qu'on ignorait avoir jusque-là. C'est ce qu'on appelle la granularité émotionnelle, soit la capacité d'utiliser des mots différents pour décrire spécifiquement une variété d'émotions. Ce concept a été développé par la psychologue américaine Lisa Feldman Barrett et permet, selon elle, d'avoir une expérience du monde, et de soi, plus précise. En mettant en quelque sorte le doigt dessus, en nommant certaines émotions, on serait plus conscient de les éprouver et donc d'y faire face ou d'en profiter.

Il a déjà rassemblé une centaine de ces termes. En voici quelques-uns.

Tarab (Arabe) : une sensation d'extase ou d'enchantement induite par la musique

Wai-wai (Japonais) : le bruit des enfants qui jouent

Shinrin-yoku (Japonais) : La relaxation obtenue après s'être imprégné dans/de la forêt

Gigil (Tagalog) : l'irrépressible envie de pincer ou de presser quelqu'un parce qu'on l'aime et le chéri

Sólarfrí (Icelandais ) : la joie inattendue d'employés qui peuvent quitter le bureau pour profiter du soleil

Yuan bei (Chinois ): l'impression d'un accomplissement parfait

Iktsuarpok (Inuit): l'anticipation que l'on ressent lorsqu'on attend quelqu'un

Mepak (Serbe): le plaisir obtenu par des joies simples

Tyvsmake (Norvegien ): Le fait de manger un petit bout quand on cuisine et que personne ne nous voit

Waldeinsamkeit (Allemand ): un mystérieux sentiment de solitude lorsqu'on se promène seul dans les bois

Mannvaasanai (Tamoul): l'odeur de la pluie sur un sol sec

Thróisma (Grec): le bruit du vent dans les arbres

Famn (Suédois): l'espace entre deux bras

Gjensynsglede (Norvégien) : la joie de revoir quelqu'un qu'on a plus vu depuis longtemps

Naz (ourdou (Pakistan)): la fierté de savoir que l'amour de l'autre est inconditionnel

Razljubít (Russie): lorsque l'amour s'est envolé

Pole (Swahili): 'je suis désolée pour ta mauvaise fortune "

Gotong royong (Indonesien): l'entraide, la poursuite collective d'une tache.

Sisu (Finlandais): une détermination extraordinaire face à l'adversité

Dadirri (aborigène): l'acte profond et spirituel que peut être le fait d'écouter quelqu'un avec respect et attention

Sukha (Sanskrit) : une capacité au bonheur malgré les circonstances

Orenda (Huron, peuple indien vivant au Canada) : le pouvoir de l'esprit humain à changer le monde face à des forces aussi puissantes que le destin.

Beaucoup d'autres exemples drôles et poétiques sont à voir sur son site. Il est aussi en perpétuelle évolution et tout le monde peut y contribuer en y envoyant ses suggestions ici.