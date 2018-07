Le choc thermique, l'allié de l'angine et de la sinusite

Lorsqu'on passe du chaud au froid, en quittant par exemple un lieu climatisé pour un extérieur torride (ou encore en buvant des boissons glacées en plein cagnard), on provoque ce qu'on appelle un choc thermique. Ce dernier fragilise la gorge et ouvre un boulevard aux bactéries. Et il en va de même pour les sinus.

...