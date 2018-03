Celui qui apprend à se connaître pourrait vivre deux ans de plus

Apprendre à se connaitre soi-même ne serait pas seulement un gage de sagesse. Ceux qui suivent cet adage vivraient aussi plus longtemps selon une étude publiée dans le Journal of Personality et reprise par De Standaard. Cette analyse se base sur les 176 textes autobiographiques écrits pour une étude au long cours sur le vieillissement au sein d'une communauté de nonnes américaines. Il en est ressorti que les nonnes qui avaient rejoint la communauté avec une conviction bien ancrée vivaient deux ans de plus que celles qui n'avaient pas réellement choisi d'entrer au couvent.

...