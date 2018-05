Ce que votre poignée de main dit de vous

Le kinésithérapeute Davy Vancampfort (KU Leuven) et ses collègues ont examiné près d'un demi-million de personnes de plus de quarante ans pour déterminer s'il y avait un lien entre la force de leur poignée de main et leur santé mentale. Leurs résultats sont parus dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).