Cancer & sucre : mythes & réalités

Les cellules cancéreuses sont des cellules anormales au métabolisme anormal. Ainsi, elles ont besoin de plus de glucose, un composant du sucre, pour survivre que les cellules saines. Les cellules cancéreuses de l'intestin consomment par exemple huit fois plus de sucre que les cellules saines, et les cellules cancéreuses du poumon quatre fois plus : c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, d'après le médecin allemand Otto Warburg, le premier à avoir décrit le phénomène, ce qui a lui valu le prix Nobel de médecine en 1931. Cet effet Warburg a fait couler beaucoup d'encre : il a ouvert la voie à des recherches visant à mieux comprendre le métabolisme des cellules cancéreuses ainsi qu'à des régimes à l'intention des patients cancéreux.

