Cancer: 4 cas sur 10 évitables grâce à un mode de vie plus sain

Selon le Cancer Research UK (CRUK), plus grand institut indépendant de recherche sur le cancer au Royaume-Uni, près de quatre cas de cancer sur dix pourraient être évités en adoptant un mode de vie plus sain et plus équilibré. Les statistiques montrent que 2.500 cas de cancer par semaine seraient évitables rien qu'au Royaume-Uni, précise le Guardian. Ce constat est d'autant plus édifiant en ce qui concerne l'exposition au tabac et à sa fumée, qui est le principal facteur à risque de cancer, présent dans environ 15% des cas. "Le cancer du poumon représente bien plus de la moitié des cas de cancer liés au tabagisme, mais il y a aussi des milliers de cancers de la vessie, de l'oesophage et de l'intestin liés au tabagisme chaque année", précise le Dr Katrina Brown, auteure principale de l'étude au CRUK.

Si le tabagisme représente le premier risque majeur lié au mode de vie, de loin, d'autres facteurs ne doivent pas être négligés. Parmi les plus dangereux, on retrouve le surpoids, l'exposition aux rayons UV ou encore la consommation excessive de boissons alcoolisées. L'ingestion régulière de viande transformée, la pollution atmosphérique ou encore une activité physique trop faible sont également des points à améliorer, bien que représentant un risque moindre.

L'obésité, bientôt cause n°1 ?

L'étude montre que le tabac était responsable de plus de 54.000 cas de cancer au Royaume-Uni en 2015 (derniers chiffres disponibles). Le surpoids est quant à lui à l'origine de 22.800 cancers. Ces deux facteurs peuvent causer des types de cancers variés, dont celui de l'intestin, du sein, de l'utérus ou des reins. "Si l'on n'y prend pas garde, l'obésité pourrait supplanter le tabac", juge Harpal Kumar, le directeur général de CRUK. "Je pense qu'on observera ce changement au cours des vingt prochaines années".

Pour Katrina Brown, il est nécessaire de "faire changer les attitudes à l'égard de l'obésité". Elle regrette que le fait d'être gros paraisse de plus en plus normal : "C'est un changement de norme culturelle, et nous devons transmettre le message sur les dangers que cela pose pour la santé".

Les experts recommandent des taxes sur le tabac et les produits malsains pour la santé pour minimiser les risques, mais ils sont également conscients qu'un changement d'attitude doit être également fait de la part du consommateur. Des meilleures habitudes passent bien sûr par une alimentation plus saine, mais également en minimisant sa consommation d'alcool, en abandonnant la cigarette ou encore en évitant de faire des bancs solaires. (avec AFP)