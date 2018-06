Bannir le sucre au profit de lipides, une bonne idée ?

Le régime cétogène se caractérise par des apports très faibles en glucides et élevés en graisses. Il préconise de limiter la prise de glucides à maximum 50 grammes par jour ou 10 % des besoins énergétiques. Ce régime ne fait pas de distinction entre glucides complexes - plus sains - et sucres ajoutés - clairement mauvais pour la santé. Tous deux doivent être évités au maximum, et ce en contradiction flagrante avec les recommandations qui prônent, pour une alimentation saine, de puiser au moins 230 g ou 45 % de son énergie dans les glucides.

