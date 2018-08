Avoir un rapport sexuel a aussi des effets positifs le lendemain

Avoir une vie sexuelle active est déjà depuis longtemps liée à une espérance de vie accrue et une meilleure santé cardio-vasculaire. Mais le sexe peut également avoir des effets émotionnels positifs, selon le Time qui relaye une nouvelle étude scientifique. En effet, il renforce les relations affectives, rend heureux et donne du sens à la vie. Rien que ça.

Todd Kashdan et ses collègues de l'Université George Mason ont récemment publié un article dans la revue Emotion. Pour les besoins de leur étude, ils se sont servis de journaux intimes pour examiner le lien entre le comportement sexuel et le bien-être. Ainsi, 152 étudiants ont été invités à tenir un journal de leurs comportements, émotions et sentiments sexuels tous les jours pendant trois semaines. Leur niveau de bien-être a été mesuré chaque jour grâce à leurs émotions positives, leur humeur et leur sentiment par rapport au sens de la vie.

Les résultats ont montré qu'ils étaient plus heureux et trouvaient plus de sens à leur vie le lendemain de n'importe quelle activité sexuelle : c'est-à-dire du baiser profond et intime au rapport sexuel.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela ne dépendait pas de la satisfaction ou de l'intimité de l'expérience, ni du fait que les partenaires étaient en couple. Toute expérience sexuelle semble améliorer le bien-être. Cependant, le contraire n'est pas vrai : être heureux ne signifie pas que vous aurez plus de rapports sexuels. Ce qui conforte l'affirmation selon laquelle le lien entre le sexe et le bien-être est dû au sexe lui-même.

Selon Todd Kashdan, cela vient probablement du fait qu'il s'agit d'un besoin fondamental de l'être humain et que le contact sexuel est une manière de communiquer et de se sentir accepté socialement par ceux avec qui nous avons une relation intime.

"Il y a quelque chose de profond dans le fait que cette personne vous donne accès à son corps et accepte l'accès au vôtre", explique Todd Kashdan. Cette expérience de vulnérabilité et d'acceptation peut être un puissant signal d'inclusion qui améliore la santé émotionnelle.

D'autres recherches de Kashdan font également le lien entre le sexe et l'inclusion sociale. En utilisant une méthode similaire aux journaux intimes, les participants ont recensé leurs expériences sexuelles, leurs soucis d'être jugés par les autres et leurs sentiments d'infériorité.

Le lendemain d'une expérience sexuelle agréable, les personnes présentant un certain niveau d'anxiété sociale semblaient tirer un plus grand bénéfice du sexe que celles ayant un faible taux anxiété sociale.

Le fait d'avoir un rapport sexuel avec son partenaire a tout de même un impact, selon la nouvelle étude de Kashdan. Lorsque les scientifiques ont demandé à tous les participants de noter à quel point ils étaient "proches et connectés" à leur partenaire pendant les rapports sexuels, cette évaluation ne permettait pas de prédire avec exactitude le niveau bien-être le jour suivant et les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs.

Cependant, lorsque l'on étudie le cas des personnes en couple, les chercheurs ont constaté un sentiment bien-être plus important après un rapport sexuel particulièrement satisfaisant et intime, mais cela dépendait aussi de la qualité de la relation amoureuse globale.

En résumé, les relations sexuelles intimes et satisfaisantes augmentent le bien-être dans tous les types de relations, mais surtout dans les relations amoureuses. Cela s'explique peut-être par le fait que le sexe lorsque l'on s'aime renforce davantage les liens et le sentiment d'acceptation. C'est cette réaffirmation et cette bienveillance en quittant la chambre à coucher qui est bénéfique à une relation, dit Kashdan.

Dans tous les cas, le sexe est un moyen thérapeutique puissant pour améliorer le bien-être et se connecter avec un partenaire, dit Kashdan. C'est aussi un antidote potentiel à la solitude ou à l'isolement social : une "thérapie sans thérapeutes", conclut-il.