Apprendre aux enfants à dompter leurs angoisses

Lorsqu'elle était âgée de six ans, Melissa (15 ans) a été prise de vomissements lors d'une fête d'anniversaire, sous les yeux de ses petits camarades. Elle s'en est sentie très humiliée. Craignant que l'incident se reproduise, elle n'a plus osé assister à des fêtes. Elle déclinait même les invitations à faire du shopping ou à aller au cinéma, perdant ainsi beaucoup d'amis. En vacances, sa famille ne planifiait plus de longues promenades car Melissa craignait de ne pas trouver de toilettes au cas où elle ressentirait soudain des nausées. Quand elle a commencé à souffrir de crises de panique et de cauchemars, ses parents ont cherché à l'aider, mais par peur de les décevoir, Melissa a refusé de parler de son problème. Elle n'envisageait même pas de l'exposer à un médecin, pensant qu'il se moquerait d'elle !

