Amour-propre: nos conseils de développement personnel

"Le développement personnel ne fait jamais que reformuler une sagesse ancestrale qui a toujours existé : apprendre à s'accepter, à s'aimer, à ne pas trop culpabiliser, à profiter de la vie... ", explique Christophe André. Pour lui, il s'agit de l'équivalent des " exercices spirituels " de la philosophie antique - prônés par le stoïcisme, le platonisme ou l'épicurisme - qui cherchaient les moyens d'atteindre la " vie bonne ". Voici de quoi cultiver l'estime de soi puisé dans deux ouvrages (chez Odile Jacob) : Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de l'estime de soi et dans L'Estime de soi : apprendre à s'aimer pour mieux vivre. L'approche est simple (voire cucul la praline ?), mais ce qui donnerait des résultats, selon les défenseurs du développement personnel, ce sont la persévérance et la régularité.

