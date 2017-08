Allergie aux cacahuètes: Bientôt une solution ?

Au cours d'essais cliniques conduits par les scientifiques de l'Institut de recherche Murdoch pour les enfants à Melbourne en 2013, des enfants souffrant d'allergie à l'arachide s'étaient vus administrer des probiotiques accompagnés de faibles doses de protéines d'arachides pendant une période de 18 mois.

A l'issue de ces tests, 80% de ces enfants pouvaient tolérer l'arachide.

Quatre ans plus tard, cette recherche, publiée mercredi dans la revue médicale britannique The Lancet atteste que 70% de ces enfants soumis aux tests peuvent encore consommer aujourd'hui des cacahuètes sans réaction indésirable.

"L'importance de cette découverte est que ces enfants peuvent manger des cacahuètes comme ceux qui n'ont aucune allergie à l'arachide", a indiqué Mimi Tang, chercheuse principale de l'étude.

"Cela prouve que notre traitement est efficace sur le long terme, jusqu'à quatre ans après l'avoir terminé, il est sûr", a ajouté l'experte. "Cela suggère également que la possibilité d'une tolérance est un objectif réalisable concernant le traitement de l'allergie alimentaire".

Les chercheurs ont affirmé que l'étude de Murdoch fournit "la preuve importante qu'une guérison peut être possible concernant l'allergie à l'arachide". D'après Mimi Tang, "il s'agit d'une avancée majeure dans l'identification d'un traitement pour les allergies alimentaires dans les sociétés occidentales".

Les allergies alimentaires touchent un enfant sur 20 et deux adultes sur 100, les plus répandues étant les réactions aux fruits de mer, au lait de vache, aux oeufs et aux cacahuètes.

L'allergie à l'arachide est l'une des causes les plus courantes de l'anaphylaxie, une réaction d'intolérance potentiellement fatale.