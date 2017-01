25 conseils "scientifiques" pour être heureux

"Être heureux", c'est ce que nous voulons tous pour 2017 et cela n'a pas échappé au monde scientifique. Aussi un nombre élevé d'études psychologiques sont-elles consacrées à certaines activités capables de booster humeur et sentiment de bonheur. Et que révèlent-elles ? Que ce sont surtout les petites choses qui sont importantes.