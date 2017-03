200.000 personnes n'ont pas accès à un médecin traitant: "C'est une atteinte à la santé publique"

"Que de plus en plus de gens doivent se passer de soins médicaux est non seulement scandaleux, mais c'est aussi une atteinte à la santé publique", déclare Tine Wyns, directeur du CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) du nord de la Flandre-Occidentale. Il y a quelques années, un homme atteint de tuberculose s'est présenté à l'accueil des SDF à Ostende. Heureusement, ce jour-là, un généraliste organisait des consultations gratuites, sinon le sans-abri aurait pu contaminer des dizaines de personnes. L'année dernière, il y a eu des cas de rougeole dans les camps de réfugiés de Calais et Dunkerque, et dans les centres d'accueil de sans-papiers, il y a régulièrement des maladies contagieuses. Ce n'est pas seulement parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas vaccinés, mais aussi parce qu'ils sont obligés de vivre dans des conditions peu hygiéniques, qu'ils ne mangent pas sainement et qu'ils ne vont presque pas chez le médecin. S'ils sont atteints de tuberculose ou de méningite, il peut se passer beaucoup de temps avant que quelqu'un s'en rende compte. Avec tout ce qui s'en suit.

