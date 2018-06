16.000 à 30.000 cas de troubles mentaux liés au Valproate en France

Entre 16.600 et 30.400 enfants pourraient avoir été atteints par des troubles mentaux et du comportement en France après avoir été exposés au Valproate (Dépakine et ses dérivés) dans le ventre de leur mère ces cinquante dernières années, selon une première estimation officielle publiée vendredi.