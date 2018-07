Les fans réunis sur la Grand-Place pour accueillir les Diables Rouges victorieux

La nouvelle génération "bronzée" d'Eden Hazard s'attend à recevoir le même accueil dimanche; 32 ans plus tard. Les 23 joueurs de l'équipe nationale belge et les 35 autres membres de la délégation sont de retour au pays. Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges, et ses joueurs vont être reçus au Château de Laeken par le Roi et la Reine à 12h30.

Les 23 joueurs et leur staff se dirigeront ensuite vers le centre de Bruxelles, à bord d'un bus à impérial ouvert entre le Mont des Arts et la Grand-Place. Celui-ci partira aux alentours de 14h00 pour arriver à l'Hôtel de Ville de Bruxelles vers 15h00. Joueurs et membres du staff pourront saluer leurs supporters tout au long du parcours. Le bus passera par la rue Infante Isabelle, la rue de la Putterie, la rue Duquesnoy en direction de la Place Saint-Jean.

Par après, il rejoindra la rue du Lombard et la rue de l'Etuve pour enfin arriver à l'Hôtel de Ville. Ils se rendront sur le balcon où ils se présenteront devant leurs supporters, sachant que la Grand-Place peut accueillir au maximum 8.000 personnes. Le départ des Diables Rouges est prévu vers 16h30. Une demi-heure avant le coup d'envoi de la finale entre la France, victorieuse des Belges en demi-finales, et la Croatie. (Belga)