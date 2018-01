Yuli Edelstein, président du parlement israélien: "Notre armée n'a jamais commis de crimes de guerre"

À l'approche du 27 janvier, la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, notre confrère de Knack s'est entretenu avec Yuli Edelstein. Président de la Knesset et figure de proue du parti Likoud du Premier ministre Benyamin Netanyahou, il assistera à une commémoration aux parlements belge et européen. "Aujourd'hui aussi, l'Holocauste est politiquement pertinent", déclare-t-il quelques jours avant une visite en Belgique. "Partout, en Europe, on assiste à de nouveaux actes antisémites et racistes."

...