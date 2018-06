YouTube est-il devenu un repère de pédophiles ?

Après le hashtag #MeToo, c'est au tour du hashtag #YouTubeWakeUp de voir le jour. Si le premier concerne les violences faites aux femmes, le second vise à alerter sur celles faites aux enfants. C'est le "Roi des Rats", un Youtubeur qui a alerté la communauté dans une de ses vidéos mises en ligne vendredi. Selon lui, des réseaux pédophiles s'échangent des vidéos mettant en scène des enfants. Il s'agit de vidéos postées par de petites filles elles-mêmes, qui se filment en train de faire de la gymnastique.

Des chaines dédiées à des vidéos mettant en scène des fillettes

Le ''Roi des Rats'' est connu pour ses vidéos de sensibilisation aux dangers d'internet. Il y a un an, il s'est rendu compte que certaines vidéos de fillettes comportaient des commentaires à caractère pédophile. Il s'était alors étonné de voir des vidéos amateurs d'enfants dépasser le million de vue. Le Youtubeur a pressenti qu'il ne s'agissait probablement pas de passionné de gymnastique.

Récemment, il a découvert que le phénomène avait pris de l'ampleur. Désormais, il existe même des chaines YouTube dédiées à ce genre de vidéos qui servent de rassemblement pédophile. Le vidéaste s'est penché sur les commentaires des vidéos et a découvert que le corps des enfants était fortement sexualisé dans les milliers de messages postés. Ces individus s'échangent les vidéos et se prodiguent quelques conseils au cas où les vidéos seraient supprimées. Dans ce cas, ils expliquent comment les retrouver en utilisant certains mots-clés ou des mots dans d'autres langues.

Des commentaires pédophiles au bas des vidéos

Le Roi des Rats a constaté qu'environ 300 vidéos YouTube ont été relayées depuis un an, avec des messages de présentation explicite. "Les vidéos postées dans ce topique sont constamment signalées par les "antipédo" et possiblement supprimées par YouTube." On y trouvait des commentaires comme " Les enfants de ces pays sont beaucoup moins pudiques que les Européens". Certains utilisateurs allaient jusqu'à se vanter d'avoir contacté des fillettes via Skype et Snapchat, l'un d'eux ayant même obtenu une vidéo de l'une d'elles sous la douche. Malheureusement, tant qu'il ne s'agit pas de vidéos à caractère pédopornographique, les autorités ne peuvent rien faire.

Wake Up YouTube

Le "Roi des Rats'' pense que la plateforme YouTube est au courant de ce phénomène et tente de la faire réagir en lançant le hashtag #YouTubeWakeUp. Le vidéaste a publié un document dans lequel il énumère les vidéos concernées et invite les utilisateurs à les signaler. Grâce à cela, il espère aussi faire réagir les parents, afin qu'ils fassent preuve de plus de vigilance à l'égard de ce que leurs enfants font sur internet. Rappelons que l'âge légal pour poster une vidéo sur la célèbre plateforme est fixé à 16 ans.

Félicia Mauro