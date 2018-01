Yngve Slyngstad, l'homme qui valait 1 000 milliards

Vingt-sept minutes. Pas une de plus. C'est le temps que va durer notre interview d'Yngve Slyngstad, le patron du Government Pension Fund Global, le fonds souverain norvégien. Vous ne le connaissez pas. Son nom est imprononçable. Et pourtant, c'est l'un des hommes les plus puissants de la planète, à la tête d'une institution pesant aujourd'hui plus de 1 000 milliards de dollars. Soit le premier fonds souverain au monde, devant les fonds émirati et chinois, et qui a beaucoup fait parler de lui ces dix dernières années en raison de ses prises de position éthiques et responsables... Une fois dit cela, on comprend mieux l'agenda surchargé du très sollicité Yngve Slyngstad. Ce jour-là, il reçoit dans les locaux de la banque centrale de Norvège, à Oslo, un bâtiment moderne recouvert de granit beige et de grandes parois vitrées. Après avoir passé le sas ultrasécurisé avec code personnalisé, le directeur de communication, un blondinet élancé, qui a longuement insisté pour connaître les questions à l'avance, nous conduit au cinquième étage de l'immeuble jusqu'à un spacieux bureau au style scandinave épuré. Au travers des larges vitres bordées de bandes cuivrées, la vue sur les rues givrées d'Oslo est imprenable. Mais, en entrant, ce qui frappe surtout, c'est l'immense bonhomme qui tend une large main de bienvenue. Avec son crâne rasé, son bouc soigneusement taillé, sa carrure de Viking et son regard aussi glacial qu'un fjord, c'est peu dire qu'Yngve Slyngstad, 55 ans, en impose. " Vous voulez une tasse de café ? " dit-il avant de s'asseoir, très à l'aise. Non. Le temps presse...

...