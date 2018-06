Yann Moix : "Il faut d'urgence changer d'approche sur la question des migrants"

La fermeté et l'humanité sont officiellement, comme en Belgique, les deux lignes directrices de la politique d'accueil des migrants du président français Emmanuel Macron. Parce qu'il n'a vu sur le terrain que la première qui s'est souvent transformée en brutalité policière et administrative, l'écrivain, réalisateur et chroniqueur Yann Moix est devenu le principal pourfendeur du gouvernement français sur cette question. A travers un documentaire, Re-Calais, et une lettre ouverte au président de la République couchée dans un livre intitulé Dehors (1), il espère donner de la visibilité à l'invisibilité dans laquelle l'Etat veut maintenir les exilés. Et quand on lui demande si la violence avec laquelle il dézingue Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et le Premier ministre Edouard Philippe ne dessert pas son combat, il conteste et se revendique de la tradition pamphlétaire française des Voltaire, Zola, André Gide, Léon Bloy et André Suarès... Rencontre.

...