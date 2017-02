World Press Photo: l'ambassade de Russie à Ankara condamne une décision "démoralisante"

Dans un message publié sur sa page Facebook, l'ambassade s'est élevée contre une décision "démoralisante", estimant qu'elle traduisait une "déchéance complète de l'éthique et des valeurs morales". Faire "la propagande de l'horreur du terrorisme est inacceptable", a-t-elle ajouté.

La photographie, prise le 19 décembre par Burhan Ozbilici, de l'agence Associated Press (AP), montre le policier turc de 22 ans alors qu'il venait de tuer de neuf balles l'ambassadeur de Russie à Ankara Andreï Karlov, lors de l'inauguration d'une exposition. On y voit l'assassin, Mevlüt Mert Altintas, doigt en l'air, une arme à la main, son visage montrant la colère.

Les juges qui lui ont décerné lundi le premier prix du plus prestigieux concours de photojournalisme ont salué le courage du photojournaliste, ainsi que la portée symbolique de cette image.

Mais ce choix a suscité la controverse au sein même du jury du World Press Photo, a révélé son président, Stuart Franklin, dans une tribune publiée par le quotidien britannique The Guardian. "C'est une photo d'un meurtre, le tueur et le tué, tous deux aperçus sur la même image, et moralement, aussi problématique à publier qu'une décapitation terroriste", a-t-il écrit.

Le président de la Commission des Affaires internationales de la Douma, Konstantin Kosachev, a affirmé que ce choix était "en marge de la morale", et demandé "combien d'autres terroristes pourraient être inspirés par cette photo", a rapporté l'agence publique russe RIA Novosti.

