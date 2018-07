Week-end rouge sur les routes européennes

Le meilleur jour pour partir sera le dimanche. Pour les retours, la circulation sera globalement dense en direction du nord le samedi et le dimanche.

En Belgique, Touring prévoit une circulation difficile avec des files (rouge) le vendredi à partir de midi et le samedi matin, notamment en raison du début des congés du bâtiment dans certaines régions. Des embouteillages se formeront sur la E40 de Bruxelles vers la côte et sur la E411 de Bruxelles vers l'Ardenne. Le dimanche soir, la circulation sera dense avec un risque de files en direction de l'intérieur du pays, surtout sur la E40 Ostende-Bruxelles. En Europe, le trafic sera difficile le vendredi en Île-de-France et en Allemagne notamment, tandis que la journée de samedi sera rouge dans toute l'Europe en direction du sud. Dimanche, le trafic sera fluide en France et dense en Allemagne. Pour le retour des vacances, Touring s'attend à une circulation dense avec des risques de bouchons le samedi dans le sud-est de la France et plutôt fluide dans les autres régions.