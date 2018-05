Washington retire à Pékin son invitation à des exercices militaires

"Nous avons des preuves claires du fait que la Chine a déployé des missiles anti-navires et des missiles sol-air, ainsi que des brouilleurs électroniques sur les îles contestées des Spratleys en mer de Chine", a indiqué un porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Chris Logan.

"Nous avons retiré notre invitation à la Marine de la République populaire de Chine pour l'exercice" biennal Rim of the Pacific (RIMPAC), a-t-il ajouté, en référence aux plus importants exercices maritimes du monde, auxquels participent tous les deux ans près de 30 pays.

"La Chine maintient que les constructions sur ces îles sont destinées à assurer la sécurité en mer, l'assistance à la navigation, la recherche et le sauvetage en mer ainsi que la protection des pêcheurs", a poursuivi le lieutenant-colonel Logan.

Mais "le déploiement de ces armements ne peut servir qu'à un usage militaire", a-t-il ajouté.

La Chine a participé à deux de ces exercices dans le passé, en 2014 pour la première fois et en 2016. Ceux de cette année auraient marqué la troisième participation de Pékin.

"La poursuite par la Chine de la militarisation de possessions disputées dans la mer de Chine méridionale ne fait qu'attiser les tensions et déstabiliser la région", a ajouté le porte-parole du Pentagone. "Le comportement de la Chine n'est pas compatible avec les principes et les objectifs de l'exercice RIMPAC".

Le premier exercice RIMPAC s'est tenu en 1971 et il a été annuel jusqu'en 1974, date à laquelle il a té décidé de ne le tenir qu'une fois tous les deux ans en raison de son ampleur. Les pays fondateurs sont les Etats-Unis, l'Australie et le Canada.