Washington ennemi numéro un de Moscou pour 68% des Russes

Selon ce sondage effectué entre le 1er et le 5 décembre, 66% des personnes interrogées considèrent que la Russie "a des ennemis".

Pour 68% de ces Russes convaincus d'être menacés, Washington est l'ennemi numéro un de Moscou, suivi de l'Ukraine (29%) et de l'Union européenne (14%).

Seuls 5% ont qualifié d'ennemi les islamistes, et quelque 3% ont désigné les terroristes.

Le sondage a été effectué auprès d'un échantillon représentatif de 1.600 personnes dans 48 régions de Russie.

Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide en raison du conflit en Syrie et de la crise en Ukraine.

Elles se sont aussi détériorées avec l'ouverture d'une enquête aux Etats-Unis sur des accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et des soupçons de collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne du candidat Donald Trump.

A la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014 suivi de la guerre dans l'Est de l'Ukraine, les Etats-Unis ont pris de multiples sanctions contre la Russie. Ces derniers mois ont été marqués par des expulsions de diplomates.

