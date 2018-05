Volcan Kilauea à Hawaï: l'éruption explosive redoutée a eu lieu (En images)

Des jets de lave surgissent d'une vingtaine de fissures, atteignant par moments 70 mètres de hauteur, deux semaines après le début de la reprise des activités volcaniques. Ce jeudi 17 mai, une importante explosion a retenti dans un cratère du Kilauea, le Halema'uma', propulsant des cendres jusqu'à 9.000 m dans le ciel.

Ken Rubin, chef du département de Géologie et de géophysique à l'université de Hawaï, a expliqué à l'AFP : "Le magma se situe à 300 ou 400 mètres sous la surface et peut ainsi entrer en contact avec des nappes phréatiques qui chauffent et [...] sortent de terre en explosant". Les scientifiques estiment que l'activité volcanique est peut-être annonciatrice d'une éruption majeure similaire à celle du milieu des années 1920.

Près de 2.000 personnes ont été évacuées. Environ 40 maisons et d'autres bâtiments ont pour l'instant été détruits par des coulées de lave rougeoyante depuis le début du mois. La population a été invitée à se protéger des cendres transportées par le vent qui peuvent poser des problèmes respiratoires. Ce spectacle fascinant en images.

