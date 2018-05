"Vandeput a été informé de l'étude sur les F-16 en septembre 2017"

M. Vandeput aurait été informé par l'armée belge le 18 septembre 2017, via un e-mail qui a été envoyé à 9h15, que selon Lockheed Martin la durée de vie des engins pouvait être prolongée. Selon John Crombez, la Défense aurait indiqué au ministre ne pas pouvoir prendre de décision à cet instant quant au remplacement des F-16, car les fondements étaient insuffisants. Il était par ailleurs tout à fait possible, selon la Défense, d'étendre le déploiement des avions et dès lors "préférable d'attendre avant de prendre une décision".

Députée à la Chambre et présidente de la commission Défense, Karolien Grosmans (N-VA) a répondu pendant le débat que le ministre n'avait pas menti. "Il a toujours prétendu qu'il n'y avait pas d'études, et il n'y a pas d'études sur les F-16 belges, le type le plus ancien", a-t-elle dit.

De plus, il serait faux de prétendre que le ministre a été mis au courant, selon elle. Le comité d'audit fédéral qui a mené un audit externe a conclu plus tard que "la note technique n'a pas eu d'impact sur la procédure", et que le ministre n'avait pas été informé.

C'est logique, invoque M. Crombez: afin de se pencher sur tous les documents au sein de la Défense, le comité d'audit avait besoin d'une autorisation de sécurité qui n'a pas été octroyée.