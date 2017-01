Valls, Macron, Fillon : les trois mousquetaires en quête de présidence

Des trois coups d'essai, qui réalisera le coup de maître ? Ils ont émergé en 2016 là où on ne les attendait pas. Ils ont été bien aidés par leur mentor d'hier et d'aujourd'hui, Sarkozy et Hollande. Aussi, ils brigueront, eux, le trône de l'Elysée. François Fillon, Emmanuel Macron et Manuel Valls seront les têtes d'affiche de la présidentielle française des 23 avril et 7 mai 2017, aux côtés de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Sauf surprise dont l'actualité politique a été friande ces derniers mois.

...