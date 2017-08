Vacances: circulation dense dans le sud de la France

La circulation était déjà très difficile dans la vallée du Rhône en direction du sud avec 70 km de files cumulées entre Lyon et Orange et également quelques bouchons dans le sens retour. Ailleurs, la circulation est très dense avec quelques ralentissements. Le trafic était intense en Allemagne également avec des files sur l'A3 Cologne - Francfort - Nuremberg - Passau et surtout sur l'A8 entre Munich et Salzbourg principalement dans le sens des départs.

En Suisse, des ralentissements étaient observés au tunnel de Saint-Gothard, en direction de l'Italie. En Belgique, Touring prévoit quelques difficultés sur les routes entre 9 et 13 heures, dans le sens des départs.

L'organisation automobile prévoit, dans le sens des départs un samedi noir dans le sud-est de la France et rouge ailleurs en France et en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne. Le pic est prévu vers 13 heures. Dans le sens des retours, samedi est une journée rouge partout en Europe.