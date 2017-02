USA: Un juge fédéral bloque temporairement le décret controversé sur l'immigration

Le juge fédéral de Seattle, James Robart, a donné l'ordre à échelle nationale, le temps qu'une plainte déposée lundi par le procureur de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, soit examinée entièrement.

Le décret signé la semaine passée par Donald Trump interdit l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Yémen, Somalie, Soudan, Syrie et Libye) et de tous les réfugiés. La mesure prise rapidement par Donald Trump a déclenché une vague de protestation Outre-atlantique et semé le chaos dans les aéroports. Quelque 60.000 visas auraient depuis lors été révoqués, selon le département d'Etat américain.

Les juges fédéraux de plusieurs autres Etats ont également statué contre l'interdiction depuis qu'elle a été décrétée vendredi dernier, notamment en Californie et dans l'Etat de New York, mais la décision du juge Robert est celle dont la portée est la plus vaste.

"La Constitution a vaincu aujourd'hui", a déclaré M. Ferguson après l'annonce de la décision. "Personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président", a-t-il ajouté, faisant remarquer que le juge Robart avait été nommé par l'ex-président républicain George W. Bush.

L'administration Trump n'a pas encore réagi à la décision du juge fédéral.