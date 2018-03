USA: la "Génération Columbine" se mobilise contre les armes à feu

Cela devrait être le plus grand rassemblement contre les armes à feu de l'histoire des Etats-Unis. Baptisé "March for Our Lives", il aura lieu ce samedi à Washington. Selon le site internet de l'organisation, plus de 830 marches parallèles se tiendront sur tout le territoire américain, où les armes font plus de 30.000 morts par an.

