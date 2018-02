Union douanière, EEE, Schengen... : les accords de l'UE à la loupe

Le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, a pressé le gouvernement de Theresa May de "faire un choix" sur l'après-Brexit. "Nous avons besoin de clarté sur les propositions britanniques sur la future relation" du Royaume-Uni avec l'UE, a-t-il déclaré. Ses craintes concernent notamment une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union douanière de l'UE. "La seule chose que je peux dire c'est que sans l'Union douanière et hors du marché unique, les barrières au commerce des biens et services sont inévitables".

